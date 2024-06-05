Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Как только глава киевского режима Владимир Зеленский сделает всё, чего требуют от него страны Запада, его «поменяют», заявил 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

На то, чтобы «избавиться» от Зеленского, Западу понадобится около года, и за это время глава киевского режима должен будет, в частности, снизить призывной возраст на Украине до 18 лет, отметил президент.

«Я думаю, что администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. Чтобы всё это сделать, мне кажется, нужен год», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи президент также заявил, что США стремятся не допустить успеха России, поскольку Вашингтон считает, что это нанесёт ущерб его лидерству. США интересует их величие, а не Украина, подчеркнул Путин.

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.