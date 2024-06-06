Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» назвал очевидным то, что Запад через некоторое время захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что Зеленского будут убирать», — прокомментировал Песков дальнейшие перспективы главы киевского режима.

Днём ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что, как только Зеленский сделает всё, чего требуют от него страны Запада, его «поменяют». На то, чтобы «избавиться» от него, Западу понадобится около года, отметил российский лидер.

Путин добавил, что за это время глава киевского режима должен будет, в частности, снизить призывной возраст на Украине до 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Документ предполагает в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Закон также вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва.

Нарушителям правил постановки на военный учёт грозят большие штрафы и конфискация автомобиля либо другого имущества для нужд ВСУ. Все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Украинские СМИ сообщили, что после вступления закона в силу улицы ряда городов опустели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.