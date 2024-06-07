Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Уровень безработицы среди молодёжи в России снизился, заявил 7 июня президент страны Владимир Путин.

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«Что особенно важно, мы сократили структурный компонент (безработицы) — то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населённых пунктах, где она была исторически высокая», — заявил глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам российского лидера, сейчас главный вопрос — не «где найти работу», а «где найти кадры».

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Кроме того, президент Владимир Путин призвал обновить образовательные программы и подготовить специалистов для авиа — и судостроения, оборонно-промышленного комплекса и фармацевтики.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что в России практически полностью исчезла безработица.

Отдельно вице-премьер РФ Татьяна Голикова выделила снижение безработицы среди молодёжи. Её уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023-м. За прошедшие пять лет возросла доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, — с 64 до 81%, добавила она.

27 апреля стало известно, что уровень безработицы в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%. Данные привёл Росстат. Предыдущий исторический минимум безработицы был зафиксирован в феврале 2024 года, когда показатель опустился до 2,8%. Тогда общая численность безработных в стране составляла 2,109 миллиона человек, в марте она снизилась до 2,026 миллиона.