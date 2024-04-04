Москва, 4 апреля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента России Владимира Путина с правительством 4 апреля, что уровень безработицы среди молодёжи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Мы видим позитивную тенденцию к сокращению молодёжной безработицы: её уровень сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году», — сообщила замглавы правительства.

Вместе с тем Голикова отметила сокращение до 8,7% доли молодых людей в возрасте 15–24 лет, которые не учатся и не работают. Она напомнила, что пять лет назад их было 10,6%.

В то же время увеличилась доля молодёжи, которая верит в возможности самореализации в России.

«За прошедшие пять лет возросла доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России — с 64% до 81%, испытывающих чувство гордости за страну — с 58% до 92%», — подытожила вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта пресс-служба Центробанка сообщила, что безработица в России снизилась до минимального уровня за всю историю. По информации регулятора, при этом жёсткость рынка труда снова усилилась и главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг остался дефицит кадров.

В ходе выступления с ежегодным отчётом в Государственной думе 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что к концу 2023 года уровень безработицы в России сократился до 3%. Премьер отметил, что в Европейском союзе этот показатель сейчас в два раза выше российского.