Москва, 7 июня, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю с 1 по 7 июня в ответ на атаки ВСУ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также по арсеналам хранения оружия и безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, поражались: арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации, подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщил Конашенков.

Неделей ранее, 31 мая, официальный представитель Минобороны проинформировал, что за предыдущие семь суток российская армия нанесла 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным объектам на территории Украины. ВС России поразили командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений, формирований националистов и иностранных наёмников.

7 июня Конашенков также сообщил, что на минувшей неделе ВС РФ освободили населённые пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР. В российский плен за неделю сдались 27 военных ВСУ. Общие потери противника в указанный период составили до 11 150 человек.