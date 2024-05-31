Москва, 31 мая, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В период с 25 по 31 мая российская армия нанесла 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным объектам на территории Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Львов/РИА Новости

«Нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами», — заявил генерал-лейтенант.

В результате ударов ВС России поразили командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских подразделений, формирований националистов и иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия с 5 по 10 мая нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности на Украине. В Минобороны тогда заявили, что в результате ударов поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Конашенков 4 мая сообщал, что российская армия за неделю нанесла 25 групповых ударов по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям ОПК, цехам по производству дронов и местам хранения боеприпасов на контролируемой Киевом территории.

Украинские СМИ 31 мая сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Также, по их данным, взрывы прогремели на территории Харькова и в Днепропетровске в ночь на 30 мая.