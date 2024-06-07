Москва, 7 июня, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Следствие считает, что экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в хищениях, действовал с помощью генерал-лейтенанта Олега Цокова, сообщило 7 июня агентство «Интерфакс», ссылаясь на материалы Второго Западного окружного военного суда.

Алексей Никольский / РИА Новости

«Попов совершил хищение путём обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере —133 664 700 руб. — с использованием служебного положения организованной группой совместно с Цоковым», — процитировало издание выдержки из документов, оглашенных в ходе судебного заседания.

По информации журналистов, суд рассматривает жалобу Попова на отказ сменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, 235-й гарнизонный военный суд 27 мая оставил Попова под арестом, отклонив ходатайство о смягчении ему меры пресечения. Он находится под арестом с 17 мая.

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией обвиняют в хищении более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций, которые планировалось направить на создание оборонительных сооружений в Запорожской области. Конструкции были приобретены военно-гражданской администрацией региона в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Попов отрицает вину. При этом 7 июня следователь сообщил в ходе судебного заседания, что он дал изобличающие показания на других участников дела о хищении. В связи с этим сторона обвинения призвала суд смягчить меру пресечения для обвиняемого.

Депутат Госдумы, бывший командующий 58-й общевойсковой армией Андрей Гурулёв сообщил в июле 2023 года, что Цоков погиб в зоне СВО, подчеркнув, что генерал-лейтенант сам принял решение отправиться на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем. Цокова посмертно наградили званием Герой России.