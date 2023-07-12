Москва, 12 июля, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, бывший командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) Андрей Гурулёв 12 июля подтвердил гибель замкомандующего округом генерал-лейтенанта Олега Цокова в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Kremlin.ru Олег Цоков.

«Этот человек был в таких передрягах, что мало кому снилось. К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения», — заявил депутат в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гурулёва, Цоков самостоятельно принял решение отправиться в зону СВО, несмотря на неподходящее состояние здоровья. Депутат подчеркнул, что Цоков имел большой авторитет в Вооружённых силах России.

Замкомандующего ЮВО принимал участие в двух чеченских кампаниях и боевых действиях в Сирии, имел множество наград, в том числе, ордена Мужества и Жукова. Официальной информации о его гибели не поступало.