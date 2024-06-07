МИД заявил об оккупации Украины Западом через закон об английском языке
Захарова: закон об английском языке готовит Украину к оккупации Западом
Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. На Украине готовят страну к оккупации Западом через закон о статусе английского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.
Она отметила, что через систему внедрения английского языка в государственные органы Украины закрепляется возможность общения руководителей из стран НАТО с населением страны.
«Они готовятся просто, по сути, к оккупации своей территории. По-другому это не назовёшь», — сказала она.
Как передавало ИА Регнум, 4 июня Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий английский язык в качестве языка международного общения. Согласно закону, английским языком теперь обязаны владеть главы местных администраций, их заместители и сотрудники целого ряда государственных ведомств, в том числе полиции, прокуратуры, налоговой и таможенной служб. Кроме того, английский язык будут изучать в детских садах.
Соответствующий закон внёс в Раду в июне 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский.
Позже министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на «популяризацию» английского языка, — его целью является доведение уровня владения этим языком в стране до среднеевропейского.
В июле 2023 года петиция против законопроекта о статусе английского языка на Украине набрала необходимое количество подписей для рассмотрения главой государства. Её авторы высказались против обязательно перехода к демонстрации в кинотеатрах англоязычных фильмов на языке оригинала, мотивируя свои требования необходимостью защитить актёров дубляжа и дать право зрителям самим выбирать, на каком языке смотреть фильмы.