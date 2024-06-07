Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. На Украине готовят страну к оккупации Западом через закон о статусе английского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что через систему внедрения английского языка в государственные органы Украины закрепляется возможность общения руководителей из стран НАТО с населением страны.

«Они готовятся просто, по сути, к оккупации своей территории. По-другому это не назовёшь», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий английский язык в качестве языка международного общения. Согласно закону, английским языком теперь обязаны владеть главы местных администраций, их заместители и сотрудники целого ряда государственных ведомств, в том числе полиции, прокуратуры, налоговой и таможенной служб. Кроме того, английский язык будут изучать в детских садах.

Соответствующий закон внёс в Раду в июне 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский.

Позже министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на «популяризацию» английского языка, — его целью является доведение уровня владения этим языком в стране до среднеевропейского.

В июле 2023 года петиция против законопроекта о статусе английского языка на Украине набрала необходимое количество подписей для рассмотрения главой государства. Её авторы высказались против обязательно перехода к демонстрации в кинотеатрах англоязычных фильмов на языке оригинала, мотивируя свои требования необходимостью защитить актёров дубляжа и дать право зрителям самим выбирать, на каком языке смотреть фильмы.