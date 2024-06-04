Киев, 4 июня, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий английский язык в качестве языка международного общения. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Иван Шилов ИА Регнум

«Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения на Украине», — написал украинский парламентарий у себя в соцсетях.

Согласно закону, английским языком теперь обязаны владеть главы местных администраций, их заместители и сотрудники целого ряда государственных ведомств, в том числе полиции, прокуратуры, налоговой и таможенной служб. Кроме того, английский язык будут изучать в детских садах.

Соответствующий закон внёс в Раду в июне 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский.

Позже министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на «популяризацию» английского языка, — его целью является доведение уровня владения этим языком в стране до среднеевропейского.

В июле 2023 года петиция против законопроекта о статусе английского языка на Украине набрала необходимое количество подписей для рассмотрения главой государства. Её авторы высказались против обязательно перехода к демонстрации в кинотеатрах англоязычных фильмов на языке оригинала, мотивируя свои требования необходимостью защитить актёров дубляжа и дать право зрителям самим выбирать, на каком языке смотреть фильмы.