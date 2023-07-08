Киев, 9 июля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Петицию против законопроекта о статусе английского языка на Украине набрала необходимое количество подписей для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В тексте петиции говорится, что иностранные фильмы демонстрируются в кинотеатрах на языке оригинала (английском) с субтитрами на украинском языке. Доля таких фильмов в 2025 году составит 50%, в 2026 — 75%, а с 2027 — 100%.

«Предлагаю не уничтожать кинотеатральный дубляж, а увеличить количество сеансов на языке оригинала с украинскими субтитрами, чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы», — отметил автор петиции.

Также предлагается внести изменения в законопроект, поскольку отказ от дубляжа на украинском языке приведёт к снижению его популярности. Утверждается, что эта мера нанесёт урон украинским кинотеатрам и индустрии дубляжа, а зрителей подтолкнёт к просмотру фильмов на пиратских сайтах на русском языке.

На сайте офиса Зеленского петиция была зарегистрирована 4 июля, к 8 июля документ набрал около 26 тысяч подписей.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос о введении обязательного экзамена на получение гражданства Украины.

11 мая 2023 года на сайте Зеленского появилась петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая. Уже в июне Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на Украине на 8 мая. Вместо Дня памяти и победы над нацизмом в стране 9 мая будут праздновать День Европы.