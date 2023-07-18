Киев, 18 июля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на «популяризацию» английского языка, целью является доведение уровня владения этим языком в стране до среднеевропейского, заявил 18 июля глава ведомства Александр Ткаченко.

Иван Шилов ИА Регнум

«По уровню знания английского языка мы, к сожалению, отстаём от многих европейских стран», — сказал министр в эфире телеканала «Рада».

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об определении английского как языка международного общения. В случае принятия закона им обязаны будут владеть главы местных администраций, их заместители и сотрудники целого ряда государственных ведомств, в том числе полиции, прокуратуры, налоговой и таможенной служб. Кроме того, английский язык будут изучать в детских садах.

В июле 2023 года петиция против законопроекта о статусе английского языка на Украине набрала необходимое количество подписей для рассмотрения главой государства. Её авторы высказались против обязательно перехода к демонстрации в кинотеатрах англоязычных фильмов на языке оригинала, мотивируя свои требования необходимостью защитить актёров дубляжа и дать право зрителям самим выбирать, на каком языке смотреть фильмы.