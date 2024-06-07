Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предостерёг бизнес от выстраивания «мутных схем» и вывода денег в офшоры недружественных стран.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

«Если бизнес непрозрачен, построен на мутных схемах, я бы не рискнул предсказывать такому бизнесу стабильность», — сказал он, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики».

Краснов подчеркнул, что в сегодняшних реалиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах в интересах недружественных стран, а тем более финансировать их милитаристские потребности.

«На понимании этого в первую очередь и основана работа прокуроров по обращению в доход государства имущества предприятий, получивших свои активы незаконным путем, работающих в ущерб национальным интересам, под контролем иностранных бенефициаров», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года президент России Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе, заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России. Глава государства отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных. Не наступайте дважды на одни и те же грабли, подчеркнул российский лидер.

Условия для ведения бизнеса в России будут максимально предсказуемыми, заявил Путин 25 апреля на съезде РСПП. Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, добавил Путин.

Позже Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля вновь заявил, что вкладывать деньги нужно в Россию, чтобы потом не думать, как вернуть их с Запада. По его словам, те, кто выводят средства за рубеж, рискуют «всё потерять». На встречах с бизнесменами, отметил он, приходится думать, каким образом «что-то вытащить оттуда». Но не надо туда уводить, тогда и не придётся решать вопрос, как вернуть.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что богатые россиянине начали возвращать активы в Россию из-за страха перед их конфискацией за границей.

Российский миллиардер Олег Дерипаска в сентябре 2023 года заявлял о медленном, но верном возвращении в РФ выведенных активов «деловых русичей». От 500 млрд до 1 трлн долларов или евро, которые инвестировали россияне на Западе в активах, акциях, недвижимости, на банковских счетах, различными путями постепенно возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности, отмечал он.