Москва, 29 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Вкладывать деньги нужно в Россию, об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

Известия/Константин Кокошкин

Он подчеркнул, что самая надёжная защита капиталов — это сильная суверенная страна.

Многие потеряли всё, что вывели за рубеж, отметил Путин.

По мнению президента, должны быть гарантии защиты инвестиций. Это в интересах государства и всего общества, то есть миллионов людей.

Не надо уводить деньги на Запад, тогда не придётся решать вопрос, как их вернуть, сказал Путин.

Он призвал отечественный бизнес работать в российской юрисдикции, а не выводить деньги за рубеж.

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