Москва, 9 мая, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Богатые россиянине начали возвращать активы в Россию из-за страха перед их конфискацией за границей, пишет Bloomberg.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочли перевести активы на родину», — говорится в материале.

Так, два российских миллиардера рассказали агентству на условиях анонимности, что сейчас они могут безопасно вести бизнес только в России.

Ещё один попавший под ограничительные меры бизнесмен перевёл свои активы в Россию и заявил, что планирует начать там новую жизнь.

Как передавало ИА Регнум, богатейшие российские бизнесмены увеличили свои состояния на $7,953 млрд с начала года. Такие данные на 1 февраля привело в «Индексе миллиардеров» агентство Bloomberg.

В основе расчётов Bloomberg Billionaires Index лежат, в частности, стоимости акций компаний. Анализ дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка свидетельствует, что основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов заработал за январь $2,14 млрд, чем увеличил своё состояние до $23 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на $1,35 млрд, до $25,3 млрд. Состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова увеличилось до $25,5 млрд, за месяц он заработал $838 млн.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что вкладывать деньги нужно в Россию, чтобы потом не думать, как вернуть их с Запада. По его словам, те, кто выводят средства за рубеж, рискуют «всё потерять». На встречах с бизнесменами, отметил он, приходится думать, каким образом «что-то вытащить оттуда». Но не надо туда уводить, тогда и не придётся решать вопрос, как вернуть.