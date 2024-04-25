Москва, 25 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Условия для ведения бизнеса в России будут максимально предсказуемыми, заявил 25 апреля президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, отметил он.

«Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути», — сказал президент.

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