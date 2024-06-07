Нью-Йорк, США, 7 июня, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Удар Военно-воздушных сил Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом 6 июня указано в сообщении офиса генсекретаря ООН.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

«Генеральный секретарь осуждает израильский авиаудар по школе БАПОР в лагере беженцев Нусейрат, где проживают около шести тысяч внутренне перемещенных лиц», — уточняется в заявлении Гутерриша.

Отмечается, что в результате авиаудара армии Израиля погибли более 30 человек, в том числе 14 детей, многие получили ранения. Гутерриш подчеркнул, что объекты ООН должны оставаться неприкосновенными, в том числе во время военных конфликтов, и находиться под защитой каждой стороны.

Кроме того, генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня, а также к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 мая осудил удар Израиля по палаточному лагерю перемещённых лиц в районе Рафаха на юге сектора Газа.

Удар по лагерю беженцев возле Рафаха на юге сектора Газа был нанесён израильской армией вечером 27 мая. В результате атаки множество людей погибли или получили ранения. По данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налёта погибли не менее 40 человек, большинство жертв — женщины и дети.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар израильской армии (ЦАХАЛ) по палаточному лагерю беженцев возле Рафаха трагическим инцидентом. При этом премьер-министр указал, что для израильских властей каждый факт гибели мирных жителей является трагедией, а для палестинских радикалов — якобы стратегией.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Он обязал власти еврейского государства предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газа. Он отметил, что Израиль за всё время боёв не достиг ни одной из поставленных задач.