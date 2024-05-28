Тель-Авив, Израиль, 28 мая, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Авиаудар израильской армии (ЦАХАЛ) по палаточному лагерю беженцев возле Рафаха на юге сектора Газа является трагическим инцидентом, заявил 27 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова привёл 12-й канал израильского телевидения.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху, Иран

Глава правительства утверждает, что случившееся произошло несмотря на то, что войска еврейского государства эвакуировали в этом городе миллион мирных жителей. Нетаньяху отметил, что армия Израиля должна оказывать давление на палестинское радикальное движение ХАМАС.

По словам премьер-министра, для израильских властей каждый факт гибели мирных жителей является трагедией, а для палестинских радикалов — якобы стратегией.

Удар по лагерю беженцев возле Рафаха был нанесён вечером 27 мая. В результате атаки множество людей погибли или получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая ЦАХАЛ В объявила о начале военной операции в восточной части города Рафаха. Израильские взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на границе палестинского анклава с Египтом и перекрыли каналы поставок гуманитарной помощи.

8 мая президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон прекратит вооружённую поддержку Израиля в случае начала операции в городе Рафах. Глава Белого дома утверждал, что израильская сторона пока не перешла красную черту в конфликте в секторе Газа.

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трёх лидеров ХАМАС. После этого Байден отметил, что в Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против израильского руководства.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Он обязал власти еврейского государства предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газа. Он напомнил, что Израиль за всё время боёв не достиг ни одной из поставленных задач.