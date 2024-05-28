Нью-Йорк, США, 28 мая, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Удар Израиля по палаточному лагерю перемещённых лиц в районе Рафаха осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом он написал 27 мая на своей странице в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху, наступление на Рафах

«Я осуждаю действия Израиля, в результате которых погибло множество ни в чём не повинных гражданских лиц, которые лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта», — заявил Гутерреш.

Глава ООН добавил, что в секторе Газа не осталось больше безопасного места.

«Этот ужас должен прекратиться», — подчеркнул Гутерреш.

Удар по лагерю беженцев возле Рафаха на юге сектора Газа был нанесён израильской армией вечером 27 мая. В результате атаки множество людей погибли или получили ранения. По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налёта погибли не менее 40 человек, большинство жертв — женщины и дети.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар израильской армии (ЦАХАЛ) по палаточному лагерю беженцев возле Рафаха трагическим инцидентом. При этом премьер-министр указал, что для израильских властей каждый факт гибели мирных жителей является трагедией, а для палестинских радикалов — якобы стратегией.

7 мая ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в восточной части города Рафаха. Израильские войска взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на границе палестинского анклава с Египтом и перекрыли каналы поставок гуманитарной помощи.

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также на трёх лидеров ХАМАС. После этого Байден отметил, что в Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против израильского руководства.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. Он обязал власти еврейского государства предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газа. Он отметил, что Израиль за всё время боёв не достиг ни одной из поставленных задач.