Вашингтон, 7 июня, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Во время официального визита во Францию по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии президент США Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила администрация Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

Встреча Байдена и Зеленского запланирована на 7 июня. Лидеры США и Украины проведут переговоры в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Темы предстоящего разговора не раскрываются.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня в ходе своего выступления на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии Джо Байден упомянул тему боевых действий на Украине, пообещав поддержку со стороны США. Украинские чиновники считают слова американского президента пустой риторикой, написала газета Politico.

Запад через некоторое время захочет убрать Зеленского с поста президента Украины, заявил 6 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин 5 июня отмечал, что, как только Зеленский сделает всё, чего требуют от него страны Запада, его «поменяют». На то, чтобы «избавиться» от главы киевского режима, Западу, вероятно, понадобится около года, отметил президент России.