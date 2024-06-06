Вашингтон, 7 июня, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Киев воспринимает пустыми слова президента США Джо Байдена о продолжении поддержки Украины. Об этом 6 июня сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден, Украина

Американский лидер 6 июня в ходе своего выступления на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии упомянул тему боевых действий на Украине, пообещав поддержку со стороны США.

«Его речь по случаю «Дня Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году — «ничего не значит», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что украинские чиновники считают слова Байдена пустой риторикой.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден в интервью телеканалу ABC News пообещал не разрешать ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю. При этом он уточнил, что одобрил применение американского оружия вблизи украинской границы для нанесения ударов по конкретным целям.

Своими словами о том, что Вашингтон поддерживает Киев в ударах по приграничным территориям России, но не по Москве, президент США опроверг тезис о якобы самостоятельности Украины, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Именно Вашингтон официально выдаёт цели и указания, очерчивает зону возможных боевых действий для киевского режима, добавил он. Дипломат подчеркнул, что любые попытки посягательства на российскую территорию, вне зависимости от их географического расположения, получат достойный отпор.

Соединёнными Штатам Америки безразлична судьба Украины. Если бы в Вашингтоне хотел помочь Киеву, страну не отговорили бы от мирного соглашения с Москвой, считает сенатор от штата Огайо, республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.

Власти США должны перестать поставлять оружие киевскому режиму, и в таком случае конфликт закончится через 2-3 месяца, заявил 5 июня президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос главного редактора службы новостей по Европе и Африке АР (США) Джеймса Джордана в ходе встречи с главами международных информационных агентств.