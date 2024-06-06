Москва, 6 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден своими словами о том, что Вашингтон поддерживает Киев в ударах по приграничным территориям РФ, но не по Москве и Кремлю, опроверг тезис о якобы самостоятельности Украины. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

В интервью американскому телеканалу ABC News президент США сообщил о том, что западное оружие якобы не будет использоваться для ударов по Москве и Кремлю. При этом он подтвердил, что Киеву разрешено наносить удары по приграничью РФ, то есть не дальше 322 км вглубь России. В ответ на это Михаил Галузин заявил, что именно Вашингтон официально выдаёт цели и указания и очерчивает зону возможных боевых действий для киевского режима. И это лишь в очередной раз подчеркивает несамостоятельность Киева: «Это заявление — еще одно красноречивое доказательство лживости американского тезиса о якобы самостоятельных решениях, принимаемых киевским режимом».

Вдобавок ко всему, Галузин заявил, что любые попытки посягательства на российскую территорию, вне зависимости от их географического расположения, получат достойный отпор. И те, кто пытается нас таким образом обстреливать, об этом горько пожалеют.

Ранее Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение от Запада разрешить украинской стороне применять американское оружие по территории России. Глава государства отметил, что «если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

Глава государства также напомнил о том, что при продолжении нанесения ударов украинской армии по мирным жителям России Москва будет вынуждена создать зону безопасности. А сама Украина обладает относительно небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор страны НАТО должны иметь в виду, прежде чем открывать огонь вглубь российской территории.