Луганск, 7 июня, 2024, 00:38 — ИА Регнум. В ночь на 7 июня в 20 километрах от Луганска российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Российская ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в 20 километрах западнее Луганска», — сказала она.

По предварительной информации, повреждений и возгораний нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб.

28 мая посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник проинформировал о ещё двух громких прилётах в Луганске в том же районе города, который ранее ВСУ пытались атаковать ракетами.

Около полуночи 3 июня несколько взрывов прогремело в Луганске. Об этом сообщили очевидцы. Местные власти подробности не приводили.

Россия не могла закрыть глаза на пролившуюся в Донбассе русскую кровь. В конфликте на Украине Россия не нападала, она защищается, заявил 5 июня в Петербурге на встрече с руководителями международных информационных агентств президент РФ Владимир Путин.