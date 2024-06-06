Средства ПВО России сбили два беспилотника вблизи Луганска
Российская система ПВО сбила два беспилотника в 20 километрах от Луганска
Луганск, 7 июня, 2024, 00:38 — ИА Регнум. В ночь на 7 июня в 20 километрах от Луганска российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.
«Российская ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в 20 километрах западнее Луганска», — сказала она.
По предварительной информации, повреждений и возгораний нет.
Как передавало ИА Регнум, вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб.
28 мая посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник проинформировал о ещё двух громких прилётах в Луганске в том же районе города, который ранее ВСУ пытались атаковать ракетами.
Около полуночи 3 июня несколько взрывов прогремело в Луганске. Об этом сообщили очевидцы. Местные власти подробности не приводили.
Россия не могла закрыть глаза на пролившуюся в Донбассе русскую кровь. В конфликте на Украине Россия не нападала, она защищается, заявил 5 июня в Петербурге на встрече с руководителями международных информационных агентств президент РФ Владимир Путин.