Мирошник сообщил о ещё о двух громких прилётах в Луганске
Посол Мирошник: жители Луганска сообщили о ещё о двух прилётах в городе
Луганск, 28 мая, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Жители Луганска сообщают ещё о двух громких прилётах в том же районе города, который ранее ВСУ пытались атаковать ракетами. Об этом написал 28 мая посол Родион Мирошник по особым поручениям МИД России.
«Жители сообщают ещё о двух громких прилётах в том же районе Луганска», — отметил он.
Дипломат допустил, что нападению могло подвергнуться место, где находятся спасатели ликвидирующие последствия предыдущего удара.
Мирошник добавил, что подробностей о случившемся пока нет.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание.
К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. Пасечник также проинформировал, что ситуация находится под его личным контролем.
10 мая в ЛНР обстрелу украинскими войсками подвергался город Ровеньки. В результате ракетной атаки вспыхнул пожар на местной нефтебазе.