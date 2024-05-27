Луганск, 28 мая, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Жители Луганска сообщают ещё о двух громких прилётах в том же районе города, который ранее ВСУ пытались атаковать ракетами. Об этом написал 28 мая посол Родион Мирошник по особым поручениям МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганск

«Жители сообщают ещё о двух громких прилётах в том же районе Луганска», — отметил он.

Дипломат допустил, что нападению могло подвергнуться место, где находятся спасатели ликвидирующие последствия предыдущего удара.

Мирошник добавил, что подробностей о случившемся пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание.

К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. Пасечник также проинформировал, что ситуация находится под его личным контролем.

10 мая в ЛНР обстрелу украинскими войсками подвергался город Ровеньки. В результате ракетной атаки вспыхнул пожар на местной нефтебазе.