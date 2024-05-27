ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар с кассетными боеприпасами
Пасечник: ВСУ нанесли по Луганску удар ракетами с кассетными боеприпасами
Луганск, 27 мая, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Украинские войска ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами, сообщил 27 мая глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами», — написал он в своём Telegram-канале.
Из-за нападения началось возгорание. К месту нанесения удара выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики.
Пасечник отметил, что данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Глава региона заверил, что ситуация находится под его личным контролем.
Как сообщало ИА Регнум, 10 мая ВСУ нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. В результате этого вспыхнул пожар на местной нефтебазе.
27 мая украинские военные, используя беспилотник, атаковали автомобильную стоянку в городе Грайвороне Белгородской области. При атаке пострадала мирная жительница.
Ночью 27 мая ВСУ пытались дронами атаковать город Геленджик в Краснодарском крае. Силам противовоздушной обороны удалось подавить вражеские беспилотники.