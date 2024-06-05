Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Россия не могла закрыть глаза на пролившуюся в Донбассе русскую кровь, заявил 5 июня в Петербурге на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

Sledcom.ru Последствия обстрела. Донбасс

Западные политики, которые ранее любили обращать внимание на пролившуюся в Косово кровь и этим объяснять события в регионе, не обращали внимание на схожесть ситуации, но русская кровь — «не водичка», подчеркнул президент.

«Мне когда-то бывший канцлер (Германии Ангела Меркель — Прим. ред.) сказала: «Вот, знаешь, в Косове НАТО действовало без решения Совета Безопасности, но там же восемь лет проливалась кровь». В Косове. А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе — это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать этого», — сказал президент.

В конфликте на Украине Россия не нападала, она защищается, добавил Путин.

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.