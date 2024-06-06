Вашингтон, 6 июня, 2024, 21:41 — ИА Регнум. США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая высокопоставленных чиновников и членов их семей, сообщил 6 июня представитель Госдепа Мэттью Миллер.

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Вашингтон готов предпринять и «дополнительные действия», если власти Грузии не отменят закон об иноагентах, отметил представитель американского ведомства.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны, но если они этого не сделают, то Соединённые Штаты готовы предпринять дополнительные действия», — сказал Миллер.

В первый список по визовым ограничениям вошли члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента страны и сотрудники правоохранительных органов, а также «рядовые граждане», отметил также представитель Госдепа.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти западных стран потребовали от Грузии отказаться от принятия закона об иностранных агентах, а также от внесения поправок в Конституцию, «направленных против ЛГБТ-сообщества».

Принятый парламентом Грузии закон об иноагентах предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Депутаты парламента Грузии 28 мая большинством голосов поддержали преодоление вето, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Закон был подписан спикером парламента.

Зурабишвили, отклоняя законопроект, назвала его «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года. Рассмотрение законопроекта об иноагентах сопровождалось массовыми протестными акциями в Тбилиси. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены менять свои планы.