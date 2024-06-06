Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. В настоящее время нет никаких предпосылок для переговоров между Россией и Украиной, заявил 6 июня «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ввиду того, что срок полномочий главы киевского режима Владимир Зеленского завершился, возникает вопрос, с кем на Украине в принципе можно будет вести переговоры, сказал пресс-секретарь президента.

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«Другое дело, что сейчас нет никаких оснований для начала такого переговорного процесса. Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговорного процесса. Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции», — сказал Песков.

Каждая новая западная поставка вооружений киевскому режиму выводит напряжённость на новый виток, отметил также пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, которая пройдёт в июне 2024 года, как и в любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил в мае президент России Владимир Путин.