Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Россия является надёжным поставщиком нефти и газа для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry

«Что касается нефти и газа, то Россия всегда была надёжным партнером для нас в этих поставках», — сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как передавало ИА Регнум, 27 мая Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза в нынешнем виде, так как он противоречит его интересам в области энергетики.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны было введено больше рестрикций, чем в отношении какого-либо другого государства.

Члены «Большой семёрки» (G7) 25 мая пообещали продолжать санкционное давление на Россию, включая сферу доходов от продажи энергоресурсов. 27 мая главы МИД стран ЕС утвердили новый режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека.

28 мая стало известно, что ФРГ и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу по вопросу возможного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из РФ.