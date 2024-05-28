Вашингтон, 28 мая, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Власти Германии и Чехии призвали ЕС создать рабочую группу по вопросу возможного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России, сообщило агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА Регнум

Журналисты сослались на письмо немецкого министра экономики Роберта Хабека и чешского министра торговли Йозефа Сикелы. Они адресовали документ главе минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратену.

Хабек и Сикела утверждают, что отказ от импорта указанных видов сырья и материалов якобы позволит Евросоюзу добиться энергетического суверенитета и безопасности.

В Bloomberg уточнили, что министры энергетики стран ЕС должны провести встречу, чтобы обсудить итоги выполнения так называемого плана REPowerEU. Он предусматривает сокращение зависимости от российских энергоносителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон написали статью, в которой они указали, что Европа претерпевает поворотный момент в своей истории на фоне глобальных вызовов. Авторы публикации призвали пересмотреть торговую и промышленную политику ЕС.

Они подчеркнули, что Европа должна процветать как сильный промышленный и технологический лидер. Кроме того, Шольц и Макрон выступили за полную декарбонизацию энергетических систем Евросоюза.

В середине февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны рассчитывали развалить Россию, отказавшись от российского газа, но сами столкнулись с необратимыми процессами. Глава государства отметил, что промышленность переезжает из Европы в другие регионы мира, включая США. Он добавил, что на новом месте для покинувшего ЕС бизнеса созданы более благоприятные условия и оказались дешевле энергоносители.