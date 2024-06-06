Москва, 6 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 345 военных в зоне ответственности Центральной группировки российских войск, заявил 6 июня официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, российские бойцы этой группировки улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также группировка «Центр» отразила шесть контратак штурмовых групп 68-й егерской, 24-й, 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

По данным Минобороны, противник потерял до 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, четыре 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российские бойцы из группировки «Центр» за сутки нанесла поражение четырём бригадам ВСУ, а также отразили пять контратак. Конашенков уточнял, что потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

3 июня официальный представитель российского военного ведомства информировал, что Центральная группировка войск отразила четыре контратаки Вооружённых сил Украины, противник за сутки потерял до 585 военнослужащих и РСЗО HIMARS.

2 июня подразделения войсковой группировки «Центр» освободили село Уманское в ДНР. Российские бойцы также отразили на этом направлении за сутки пять контратак украинских штурмовиков, ВСУ в боях с Центральной группировкой российских войск потеряли за сутки до 360 военных.