Москва, 2 июня, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Подразделения войсковой группировки «Центр» Вооружённых сил России освободили село Уманское в Донецкой Народной Республике, сообщил 2 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В результате успешных действий освобождён населённый пункт Уманское Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Российские бойцы также отразили на этом направлении за сутки пять контратак украинских штурмовиков возле населённых пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское в ДНР. Кроме того, они нанесли удары по отрядам трёх бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая.

Представитель Минобороны сообщил, что ВСУ в боях с войсковой группировкой «Центр» потеряли за сутки до 360 военных, два автомобиля, американскую гаубицу М777 калибра 155 мм, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм, три гаубицы Д-30 калибра 122 мм и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая сообщил, что только за этот месяц российские подразделения освободили 28 населённых пунктов. Под контроль РФ перешло 880 кв. км территории. ВСУ за месяц потеряли свыше 35 тыс. военных и более 2,7 тыс. единиц вооружения.

28 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия перешла к созданию зоны безопасности на территории Харьковской области. Москва предупреждала киевский режим, что будет это делать в случае обстрелов российских населённых пунктов, напомнил глава государства.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер 30 мая отметил, что Россия обладает абсолютным преимуществом перед ВСУ. Украинским военным вскоре придётся выбирать между следованием за главой киевского режима Владимиром Зеленским в ад и спасением Украины. При этом для спасения страны требуется свергнуть украинского лидера, подчеркнул эксперт.