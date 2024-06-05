Москва, 5 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Центр» за сутки нанесла поражение четырём бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ), отразила пять контратак, сообщил 5 июня официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, потери противника в зоне ответственности Центральной группировки ВС России составили до 360 военных.

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