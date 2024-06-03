Москва, 3 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и отразила четыре контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ), противник за сутки потерял до 585 военнослужащих и РСЗО HIMARS, сообщил 3 июня официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики (ДНР)», — рассказал он.

Кроме того, бойцы Центральной группировки российских войск отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино и Новопокровское в ДНР.

По словам официального представителя Минобороны России, потери противника составили до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили боевую машину 227-мм РСЗО HIMARS производства США, пять 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б», две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что подразделения войсковой группировки «Центр» освободили село Уманское в ДНР. Российские бойцы также отразили на этом направлении за сутки пять контратак украинских штурмовиков, ВСУ в боях с Центральной группировкой российских войск потеряли за сутки до 360 военных.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая сообщил, что только за этот месяц российские подразделения освободили 28 населённых пунктов. Под контроль РФ перешло 880 кв. км территории. ВСУ за месяц потеряли свыше 35 тыс. военных и более 2,7 тыс. единиц вооружения.