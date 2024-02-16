Москва, 16 февраля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам, заявил 16 февраля президент России Владимир Путин в приветствии к международному форуму «За свободу наций».

Александр Рюмин/POOL/ТАСС Владимир Путин

Глава государства напомнил, что неоколониализм — это позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты.

«Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», — заявил российский лидер.

Он также добавил, что такая политика западных стран стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи заявляла, что США опасаются сотрудничества африканских стран с Россией, поскольку это якобы «создаст большие сложности».

Ряд стран Глобального Юга 14 января 2024 года на встрече в швейцарском Давосе по так называемой «формуле мира», выдвинутой Киевом, подчеркнул необходимость учитывать озабоченности со стороны России. В числе стран Юга оказались Бразилия и Южно-Африканская Республика, принимавшие в обсуждениях особенно активное участие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад пыталась использовать встречу в швейцарском Давосе для перетягивания на сторону Украины государств Глобального Юга и Востока через обман и шантаж.