Луганск, 6 июня, 2024, 08:19 — ИА Регнум. В Харьковской области обнаружили поставленную странами НАТО бронетехнику, которую ВСУ самостоятельно модернизируют, устанавливая на неё элементы защиты от беспилотников. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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«На линии боевого соприкосновения в Харьковской области обнаружена американская, английская, немецкая, французская, польская бронетехника и самоходные артиллерийские установки, на которые кустарным способом установлены пассивные и активные элементы защиты от дронной опасности», — уточнил он.

По его словам, ранее такая модернизация поставленной киевскому режиму военной техники не встречалась.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня главком украинской армии Александр Сырский заявил о «сложной ситуации» в районе Купянска Харьковской области. Российские войска атакуют позиции ВСУ с двух направлений, идут ожесточённые бои, признал он.

Власти США должны перестать поставлять оружие киевскому режиму и в таком случае конфликт закончится через 2–3 месяца, отметил президент России Владимир Путин.

В России работают над решением проблемы отражения дронов противника, которые, «как мухи, летают над головой» военных в зоне спецоперации. Специалисты знают, как с этим бороться, утверждал в мае Путин.