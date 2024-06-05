Киев, 5 июня, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В районе Купянска Харьковской области для ВСУ сложилась сложная ситуация, заявил 5 июня главком украинской армии Александр Сырский, передаёт издание «Страна. ua».

Главком ВСУ Сырский заявил о «сложной ситуации» под Купянском

Российские войска атакуют позиции ВСУ с двух направлений, идут ожесточённые бои, заявил Сырский.

Главком украинской армии также отметил, что, по его мнению, у ВСУ ещё «есть шансы» изменить обстановку в свою пользу.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, отразив семь контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника в зоне ответственности группировки за сутки составили до 290 человек.

Днём ранее, 4 июня, Конашенков проинформировал, что ВС России продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, улучшая положение на других участках.

Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине, заявил 28 мая президент Владимир Путин. События на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада, подчеркнул глава государства.

Ранее президент объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. ВСУ обстреливают жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, а создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей, отмечал Путин.