Москва, 9 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, заявил, что в стране работают над созданием новых средств разведки и ударных систем.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава государства также заявил, что в России работают над решением проблемы отражения дронов противника, которые, «как мухи, летают над головой» военных в зоне специальной военной операции.

«Но мы знаем, как с этим бороться», — уточнил президент.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Владимир Путин сообщил, что Россия будет увеличивать заказы на вооружение на предприятиях ОПК, чтобы пополнять запасы.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия превзошла Запад по выпуску вооружений. Министр отметил, что ОПК России по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, Сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее также заявил о значительном повышении качества вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции, и выполнении задач по укреплению рубежей обороны. СВО показала превосходство российской военной техники над натовской, отметил также министр.