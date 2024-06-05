Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Конституция Украины не предусматривает возможность пролонгировать срок полномочий президента страны в условиях военного положения. Действующая власть «на выборы решила не ходить», это вызывает вопросы, заявил 5 апреля президент России Владимир Путин.

ИА Регнум Владимир Путин

«Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить. Есть 103-я статья конституции Украины, где прописано, что президент избирается только на пять лет. Есть 83-я статья конституции Украины, в которой написано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность пролонгировать срок полномочий президента там ничего не сказано», — пояснил российский лидер на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, решение украинского лидера Владимира Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая 2024 года истёк установленный конституцией Украины срок полномочий Зеленского как лидера страны. После утраты легитимности бывший глава киевского режима не вправе продлевать военное положение на Украине, руководить армией в качестве верховного главнокомандующего, получать иностранную финансовую и военную помощь, распоряжаться бюджетными средствами, подписывать международно-правовые договоры в сфере безопасности. Отсюда следует, что вся система обеспечения военного конфликта, схемы отмывания денег и утилизация устаревшего оружия на сотни миллиардов долларов рушатся на глазах. Беззаконие, которое сейчас множит на территории Украины Зеленский, приведёт к безвластию и гибели страны, заявил бывший лидер запрещённой в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Владимир Путин 28 мая отмечал, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Он напомнил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, при этом о полномочиях главы государства там не сказано. Российский лидер также указал, что статья 111 конституции Украины говорит о том, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.