Киев, 5 июня, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Беззаконие, которое сейчас множит на территории Украины глава киевского режима Владимир Зеленский, приведёт к безвластию и гибели страны, заявил бывший лидер запрещённой в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

Он напомнил, что 21 мая истёк установленный Конституцией Украины срок полномочий Зеленского как лидера страны.

«Зеленский больше не сможет законным способом осуществлять всю полноту власти, представлять Украину в международных отношениях, потерял президентский иммунитет от уголовного преследования. Сегодня он самовольно продолжает выполнять обязанности президента, за что подлежит привлечению к уголовной ответственности за узурпацию власти», — отметил Медведчук в статье KP.RU.

После утраты легитимности бывший глава киевского режима не вправе продлевать военное положение на Украине, руководить армией в качестве верховного главнокомандующего, получать иностранную финансовую и военную помощь, распоряжаться бюджетными средствами, подписывать международно-правовые договоры в сфере безопасности. Отсюда следует, что вся система обеспечения военного конфликта, схемы отмывания денег и утилизация устаревшего оружия на сотни миллиардов долларов рушатся на глазах, пояснил Медведчук.

По словам политика, отказ от президентских выборов в марте 2024 года и отстранение народа от власти надо чем-то прикрыть. Для этого Лондон и Вашингтон решили провести специальную операцию по легитимизации продления полномочий Зеленского после 21 мая путём получения решения Верховного суда о законности пребывания его у власти без проведения очередных выборов. План предусматривает, чтобы юридически выгородить спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, а тот автоматом «отмазывает» Зеленского от захвата власти на Украине. Для этого нужно, чтобы подконтрольный власти истец подал в суд фиктивный иск о признании незаконным бездействия Верховной рады, не объявившей очередные президентские выборы после истечения полномочий Зеленского. По задумке организаторов аферы, Верховный суд должен будет отказать в удовлетворении исковых требований, признав законность продолжения исполнения Зеленским своих обязанностей. После этого украинцам и мировой общественности представят судебное решение, легитимирующее пребывание на посту Зеленского, якобы оправдывающее отстранение народа от власти, продолжил Медведчук.

В качестве такого истца выбрали Олега Серика, являющегося одним из основателей общественной организации «СПРОТИВ», председателем наблюдательного совета которой числится полковник британской армии в отставке Глен Грант. Процесс уже запущен, констатировал глава движения «Другая Украина».

По всей видимости, идёт не только отстранение украинского народа от власти, но и дальнейший захват органов власти не столько Зеленским, сколько представителями западных спецслужб. Верховная рада уже не имеет права выражать волю украинских граждан, судебная система подчиняется неконституционным организациям. Зеленский множит на Украине беззаконие. Украинцам такое государство не нужно, всё больше людей это понимает и осознаёт, заключил Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что Владимир Зеленский после 20 мая стал нелегитимен. Сделали это специально с целью затруднить мирные переговоры. Табачник добавил, что наиболее заинтересована в этом была Великобритания.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Он напомнил, что конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, при этом о полномочиях главы государства там не сказано. Российский лидер также указал, что статья 111 конституции Украины говорит о том, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.