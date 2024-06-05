Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 6 июня встретится с руководством «Росатома» на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил 5 июня дипломатический источник ТАСС.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто

По его словам, Сийярто прибудет на форум в Санкт-Петербурге 6 июня, где у него запланирована встреча с руководством российского холдинга.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Глава МИД Венгрии заявлен выступающим на сессии форума по теме о будущем рынка нефти и газа 6 июня. Среди заявленных спикеров сессии также значатся вице-премьер РФ Александр Новак, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс, глава «Газпромнефти» Александр Дюков и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман.

25 мая сообщалось, что Сийярто прибыл в Сочи, где принял участие в 13-м Международном форуме «Атомэкспо-2024».

В сентябре 2023 года гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии продолжится и не будет заморожен, несмотря на критику со стороны США, Британии и ЕС. Он назвал это как раз тем самым случаем, когда «караван идёт и будет идти при любом раскладе».