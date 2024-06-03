Москва, 3 июня, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявлен выступающим на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по теме о будущем рынка нефти и газа 6 июня, говорится в программе, опубликованной на сайте форума.

(сс) Dean Calma/IAEA Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман

Его имя значится в списке участников сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей».

Среди заявленных спикеров сессии также значатся вице-премьер РФ Александр Новак, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс, глава «Газпром нефти» Александр Дюков и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

Выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня. 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков информировал, что глава государства уже готовится к нему.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая уточнял, что своё участие в Петербургском международном экономическом форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Российский лидер подчеркнул, что Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности.