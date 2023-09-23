Москва, 23 сентября, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Проект атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии продолжится и не будет заморожен, несмотря на критику со стороны США, Британии и ЕС, заявил 22 сентября генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в контракте на строительство АЭС «Пакш-2» остались те же существенные пункты, которые были на момент заключения соглашения. В связи с этим корпорация «Росатом» продолжит оставаться подрядчиком на возведение этой станции.

В августе Россия и Венгрия подписали соглашение о начале строительства АЭС «Пакш-2». При этом в сентябре в СМИ стали появляться сообщения о том, что венгерский Будапешт в целях уменьшения энергозависимости от Москвы намеревается перевести работу АЭС «Пакш» с российского на французское ядерное топливо.

22 сентября заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр рассказал, что венгерские специалисты не видят угрозы в использовании российского ядерного топлива на атомной электростанции «Пакш».