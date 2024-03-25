Москва, 25 марта, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Сочи для участия в 13-м Международном форуме «Атомэкспо-2024», сообщил ТАСС дипломатический источник.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

«Министр прибыл, он примет участие в пленарном заседании «Чистая энергетика: создавая будущее вместе», — сказал он.

Международный форум в области мирного атома «Атомэкспо-2024» пройдёт 25–26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус. На форум, организованный госкорпорацией «Росатом», приедут руководители государственных структур, представители крупнейших компаний атомной индустрии, общественники и эксперты. Ключевой темой будет чистая энергетика.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии продолжится и не будет заморожен, несмотря на критику со стороны США, Британии и ЕС. Он назвал это как раз тем самым случаем, когда «караван идёт и будет идти при любом раскладе».

В мае того же года глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что в контракте на строительство «Пакш-2» не поменялись существенные пункты, такие как подрядчик, которым продолжает оставаться российская корпорация «Росатом».