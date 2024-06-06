Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Экономические потери России только из-за хронических неинфекционных заболеваний могут составлять около 4% ВВП ежегодно, сообщил 5 июня замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Андрей Лавренчук ИА Регнум

По его словам, люди из-за здоровья не могут эффективно работать и вносить свою пользу в достижение внутреннего валового продукта. Кроме того, добавил он, работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за перекуров сотрудников и последствий курения для здоровья.

Замминистра здравоохранения подчеркнул, что достичь увеличения продолжительности жизни россиян не получится без профилактических мероприятий и ответственного отношения работодателей. В частности, Камкин отметил положительный эффект диспанзеризации.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. К 1 сентября правительство должно доложить о разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ответственным за это глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам главы государства, народосбережение, помощь семьям и экономика — это главные направления в программе развития России, изложенной в послании Федеральному собранию. Путин уточнил, что успешное движение в этом направлении произойдёт только на основе развития экономики, которая позволяет решать вопросы в технологической и социальной сферах.

Глава правительства России, выступая 3 апреля перед депутатами Госдумы с очередным ежегодным отчётом, сообщил о росте продолжительности жизни в стране. По итогам 2023 года этот показатель достиг почти 73,5 года, что выше значений, отмеченных до пандемии коронавируса COVID-19. По словам премьер-министра, таких показателей не было в истории СССР и современной России. При этом важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни, добавил глава правительства.