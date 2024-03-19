Москва, 19 марта, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Народосбережение, помощь семьям и экономика являются главными направлениями в программе развития России, изложенной в послании Федеральному собранию. Об этом во вторник, 19 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Самое главное — это народосбережние. Это помощь нашим семья, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», — указал российский лидер.

В то же время Владимир Путин подчеркнул, что успешное движение в этом направлении возможно только на основе развития экономики, от которой зависят решения вопросов в технологической и социальной сферах.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России запустят пять новых национальных проектов, получивших названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Нацпроекты направлены в первую очередь на развитие будущего страны, а также на повышение качества жизни семей с детьми, поддержку рождаемости и рост продолжительности жизни.