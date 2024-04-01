Москва, 1 апреля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину к 1 сентября доложат о разработке правительством национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это следует из опубликованного 1 апреля перечня поручений по итогам послания Федеральному Собранию.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Национальный проект, предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: продолжение реализации и финансирование федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями; строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, предусмотрев выделение на эти цели в 2025–2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований; внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека; строительство в субъектах РФ не менее 350 спортивных комплексов ежегодно», — говорится в тексте.

На все цели предусмотрели выделение бюджетных средств, ответственным за направление назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

Говоря о проекте «Продолжительная и активная жизнь» во время послания Федеральному Собранию, Путин подчёркивал, что продолжительность жизни в стране к 2030 году должна составлять не менее 78 лет, а также необходимо выйти на уровень 80+, при этом особое внимание важно уделить сельским территориям и регионам с меньшей средней продолжительностью жизни. Как обратил внимание глава государства, необходим рост продолжительности именно здоровой и активной жизни, что даст россиянам возможность посвящать время семье.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с лидерами фракций Государственной думы 19 марта Путин назвал народосбережение и помощь российским семьям главными направлениями в программе развития страны. Российский лидер подчеркнул, что успешное движение в этом направлении возможно только на основе развития экономики, от которой зависят решения вопросов в технологической и социальной сферах.