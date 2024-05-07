Москва, 7 мая, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

Belkin Alexey/Global Look Press

Об этом говорится в указе главы государства«О национальных целях развития Российской Федерации».

Как передавало ИА Регнум, глава правительства России Михаил Мишустин выступил 3 апреля перед депутатами Госдумы с очередным ежегодным отчётом, в ходе которого, в частности, сообщил о росте продолжительности жизни в стране. По итогам 2023 года этот показатель достиг почти 73,5 года, что выше значений, отмеченных до пандемии коронавируса COVID-19.

1 апреля президент России поручил правительству к 1 сентября доложить о разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ответственным за это глава государства назначил Мишустина.

Глава государства 19 марта заявил, что народосбережение, помощь семьям и экономика — это главные направления в программе развития России, изложенной в послании Федеральному собранию. Путин уточнил, что успешное движение в этом направлении произойдёт только на основе развития экономики, которая позволяет решать вопросы в технологической и социальной сферах.