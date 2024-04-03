Москва, 3 апреля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года превысила значения, которые были до пандемии коронавируса. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчётом в Государственной думе.

Сергей Красноухов/РИА Новости

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«По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 года. Что выше доковидных значений», — сказал он.

По словам премьер-министра, таких показателей не было в истории СССР и современной России. При этом важен рост продолжительности именно активной и здоровой жизни, добавил глава правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 сентября доложить о разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ответственным за это глава государства назначил Мишустина.

Президент 19 марта заявил, что народосбережение, помощь семьям и экономика — это главные направления в программе развития России, изложенной в послании Федеральному собранию. Путин уточнил, что успешное движение в этом направлении произойдёт только на основе развития экономики, которая позволяет решать вопросы в технологической и социальной сферах.