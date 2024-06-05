Астана, 5 июня, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Астана не поддерживают санкционную политику властей Соединённых Штатов и Европейского союза в отношении России и других стран, однако вынуждена её соблюдать, заявил 5 июня заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

Александр Гальперин/РИА Новости Серик Жумангарин

По его словам, экономику Казахстана очень сильно задевают антироссийские санкции, многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого.

«Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — сказал он на брифинге.

Жумангарин добавил, что у республики небольшая экономика, санкционного давления Казахстан не выдержит, прежде всего отечественные предприятия.

«В рамках проводимой санкционной политики нам удаётся удержать свои позиции, прежде всего позиции наших бизнесменов, для того, чтобы не накладывались санкции», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны было введено больше рестрикций, чем в отношении какого-либо другого государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития РФ, отмечал пресс-секретарь.

Члены «Большой семёрки» (G7) 25 мая пообещали продолжать санкционное давление на Россию, включая сферу доходов от продажи энергоресурсов. 27 мая главы МИД стран ЕС утвердили новый режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека.

28 мая стало известно, что ФРГ и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу по вопросу возможного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из РФ.